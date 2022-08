Auxerre : James Zhou va quitter la présidence

À peine revenu en Ligue 1, Auxerre doit déjà faire face à un important chamboulement en interne. L’actionnaire majoritaire du club bourguignon, James Zhou, vient d’annoncer ce soir à l’AFP qu’il allait quitter son poiste de président exécutif de l’AJA. L’homme d’affaires reste toujours le propriétaire de la formation chère à Guy Roux

« Je ne suis pas le meilleur président pour l'AJ Auxerre car j'ai beaucoup d'autres occupations avec beaucoup de fonctions différentes. Par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du football français. J'ai bien défini le profil idéal du futur président de l'AJA qui devra être français et bien connaître le football français. J'espère trouver mon remplaçant le plus vite possible », a-t-il déclaré.