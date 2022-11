Bayer Leverkusen - Bruges : les compositions sont là

Rencontre de la sixième journée de Ligue des Champions dans le groupe B, la confrontation entre le Bayer Leverkusen et le Club Bruges permettra de connaître les positions définitives de ces deux équipes dans cette poule. À domicile, les Allemands s'articulent en 3-4-3 avec Lukáš Hrádecký dans les cages derrière Odilon Kossounou, Jonathan Tah et Edmond Tapsoba. Jeremie Frimpong et Mitchel Bakker sont positionnés comme pistons avec Robert Andrich et Exequiel Palacios dans le double pivot. Patrik Schick est positionné en pointe de l'attaque aux côtés de Moussa Diaby et Callum Hudson-Odoi.

De leur côté, les Gazelles misent sur un 4-2-3-1 avec Simon Mignolet comme dernier rempart. Devant lui, Bjorn Meijer, Brandon Mechele, Dedryck Boyata et Eduard Sobol forment la défense alors que Tajon Buchanan et Noa Lang sont dans les couloirs. Hans Vanaken et Casper Nielsen se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Ferran Jutglà et Kamal Sowah sont associés en attaque.

Les compositions :

Bayer Leverkusen : Hrádecký - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker - Diaby, Schick, Hudson-Odoi

Club Bruges : Mignolet - Meijer, Mechele, Boyata, Sobol - Vanaken, Nielsen - Buchanan, Sowah, Lang - Jutglà

