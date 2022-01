Bordeaux - OM : la réaction à chaud de Dimitri Payet

Après plus de 43 ans d'attente, l'OM a enfin obtenu une victoire à l'extérieur face à Bordeaux. Face à des Bordelais qui ont longtemps demandé le report du match pour cause de Covid et dans un stade à huis clos, les Olympiens ont fait le job au terme d'un match très sérieux. De quoi rendre heureux Dimitri Payet. «C'est historique. Ce qu'on a fait ce soir, c'est extraordinaire. J'ai vécu huit ou neuf années où on ne gagnait pas. On met un terme à la plus longue série de l'histoire de la Ligue 1, on est fier ce soir. Toute l'équipe est fière», a-t-il lancé au micro de Prime Vidéo.

La suite après cette publicité

Cette victoire permet aussi à l'OM de prendre la deuxième place du classement et de devancer de trois points Nice. «C'était un objectif aussi. Gagner pour mettre un terme à cette série et conforter notre marche en avant sur le classement. Prétendant au podium ? On ne s'est jamais cachés, même s'il y a des équipes très fortes. L’objectif est la Ligue des champions, on vise les barrages, le moyen le plus facile pour y accéder. On a Lille et Lens derrière, le groupe sera concerné, c'est deux matchs de Ligue des champions. Il faut aussi dédier cette victoire à tous nos supporters.»