SPL : sans Benzema, Al-Ittihad roule sur Damac, Al-Nassr accroché, Al-Hilal ne perd toujours pas

La Saudi Pro League n’est pas encore terminée et ce jeudi, les équipes s’affrontaient pour le multiplex de la 33e journée du championnat. Aucun enjeu pour le titre ou les places qualificatives pour les coupes continentales puisque Al-Hilal est déjà officiellement champion. Mais la course au maintien fait toujours rage et 6 équipes pouvaient encore connaître la relégation sur les deux dernières jounrées.

La suite après cette publicité

Dans ce multiplex, malgré son titre, Al-Hilal a encore gagné face à Al-Taee (3-1) qui jouait justement sa survie dans l’élite. Al-Hilal n’a pas perdu de la saison. Al-Ittihad, sans Benzema, a écrasé Damac 4-1 alors qu’Al-Nassr, avec un CR7 maladroit devant le but ce jeudi, a arraché le nul à la dernière seconde face à Al-Riyadh. Le club de la capitale avec ce nul concédé à la dernière minute sort de la zone rouge mais manque une très grosse occasion dans la course au maintien. À noter qu’Aymeric Laporte a été exclu côté Al-Nassr. Dans le bas de tableau, Abha de Grzegorz Krychowiak ou François Kamano s’est imposé et peut encore rêver d’un maintien arraché à la dernière journée.