Neymar s’offre à une nouvelle destination !

Éloigné des terrains de football depuis le 17 octobre 2023 et sa blessure dramatique au genou survenue face à l’Uruguay (0-2), Neymar n’est toujours pas apte et n’a donc pas été retenu pour disputer la Copa America avec le Brésil, aux États-Unis. Le peuple brésilien se demande d’ailleurs si son capitaine pourra reprendre sereinement sa carrière à 32 ans, lui qui avait déjà été marqué par de nombreux problèmes physiques au Paris Saint-Germain.

Et cela pourrait également perturber son avenir. Depuis l’été dernier, Neymar est un joueur d’Al-Hilal. L’écurie saoudienne se l’était offerte à près de 100 millions d’euros jusqu’en 2025, avec une année supplémentaire en option. Questionné sur sa situation à Al-Hilal, l’attaquant de 32 ans avait récemment déclaré vouloir honorer sa dernière année de contrat avec l’écurie saoudienne, alors que le président de son ancienne équipe de Santos, Marcelo Teixeira, force pour le rapatrier.

Reléguée en Serie B, l’écurie de l’État de São Paulo a très peu de chances de se l’offrir et il ne semble pas enclin à y retourner tout de suite. En revanche, l’ex-Parisien a profité de ses vacances au Brésil pour assister à la rencontre entre Flamengo et Gremio, en championnat brésilien, et a fait des déclarations étonnantes sur le club de Rio de Janeiro. « J’ai toujours dit (vouloir jouer pour Flamengo). Évidemment, Flamengo est ma deuxième équipe préférée, car ma première est Santos », a-t-il assuré au micro des médias du club.

« Avec tout le respect que je dois à l’équipe qui m’a formé et dont je suis fan depuis que je suis petit, j’ai une grande affection pour Flamengo et évidemment, cela serait un immense plaisir si un jour, je pouvais jouer ici. Mais je ne sais pas. Dieu seul le sait. J’ai toujours un contrat à Al-Hilal, j’y suis toujours, mais je ne sais pas. Personne ne connaît l’avenir », a-t-il ajouté, laissant un sérieux doute sur son avenir en Arabie saoudite, mais aussi pour les fans de Santos…