Le démenti cinglant de Neymar sur son avenir

Éloigné des terrains de football depuis le 17 octobre 2023 et sa terrible blessure au genou survenue face à l’Uruguay (0-2), Neymar reste un personnage faisant beaucoup parler de lui dans les médias. Aujourd’hui, beaucoup se demandent si le crack d’Al-Hilal pourra reprendre sa carrière à 32 ans, lui qui n’a pas été épargné par les pépins physiques ces dernières années. Interrogé par Globoesporte, l’ancien joueur du PSG en a profité pour donner de ses nouvelles.

« Ça se passe bien. C’est douloureux. Beaucoup de douleur. Mais je me rétablis. Sept mois se sont déjà écoulés depuis la blessure. Il en reste encore quelques-uns. Mais nous y arrivons. (…) C’est très dur d’être absent (pour la Copa América), bien sûr, mais je serai leur premier supporter, tout comme vous. J’espère que le Brésil va gagner. Ils ont l’équipe qu’il faut, des joueurs de grande qualité. Nous les encourageons. J’espère que Dorival fera du bon travail avec tout le monde. Je l’encouragerai. »

Pas de retour à Santos en 2025

Enfin, le Ney a également évoqué son futur. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Al-Hilal (qui souhaite le prolonger), le natif de Mogi des Cruzes avait suscité énormément d’emballement chez les supporters de Santos en déclarant qu’il aimerait revenir dans son club formateur. Une rumeur qui avait été renforcée par les déclarations du président du club brésilien, Marcelo Teixeira. «Neymar reviendra à Santos. Je ne sais pas quand. Cela dépend de lui, mais je crois vraiment en ce retour et je cherche une échappatoire pour pouvoir le ramener. Indépendamment de son âge, la possibilité de son retour est grande.»

Mais hier, Neymar a été clair concernant un éventuel retour au bercail en 2025. « Non. Ce qu’ils ont dit est un mensonge total. Il n’y a rien de prévu. Il me reste une année de contrat avec Al Hilal. J’espère que je ferai une bonne saison. J’ai raté la dernière. Nous y allons pas à pas. Il y a beaucoup de temps devant nous. Bien sûr, Santos est l’équipe de mon cœur, et un jour, je veux revenir, mais il n’y a rien de prévu dans ma tête ». De quoi mettre un terme à la folle rumeur qui avait enthousiasmé les fans du Peixe.