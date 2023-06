Mercato : un banc surprise s’offre à Igor Tudor

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille cherche un nouvel entraîneur. En effet, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome doivent trouver celui qui succédera à Igor Tudor. Le Croate a annoncé son départ après une saison enrichissante à tous les niveaux, mais également très épuisante. Pablo Longoria et ses équipes explorent plusieurs pistes dont celles menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca. Tudor, lui, est libre et sur le marché.

Mais il pourrait ne pas l’être très longtemps. Depuis plusieurs semaines, il est lié à la Juventus. Il serait même la priorité en cas de départ de Massimiliano Allegri. Ce dernier s’accroche à son juteux contrat malgré la volonté des Bianconeri de le mettre dehors. Mais ils pourraient être aidés par l’Arabie saoudite, qui a fait une belle proposition au coach italien. Ce qui pourrait faire les affaires de la Juve et de Tudor.

La Salernitana veut Tudor

Toutefois, les Piémontais ont également d’autres noms en tête, notamment celui de Zinedine Zidane. Outre la Juventus, un autre pensionnaire de Serie A fait les yeux doux au tacticien âgé de 45 ans. Selon le Corriere dello Sport, la Salernitana s’est positionnée sérieusement afin d’enrôler le désormais ex-coach de l’Olympique de Marseille. Son expérience dans le Calcio est un très gros plus pour les dirigeants italiens.

Outre son profil et le jeu qu’il prône, le fait qu’il soit libre est aussi un avantage. Pour toutes ces raisons, et certainement pour d’autres, la Salernitana est séduite. Une opération qui serait loin d’être simple puisque l’ancien stratège de l’Hellas Vérone souhaite digérer un club d’une plus grande envergure. Autant dire que l’écurie italienne va devoir se montrer très convaincante pour obtenir une réponse positive du Croate.