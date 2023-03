Mercato : l’OM peut trembler pour Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Le grand attaquant. Pratiquement à chaque mercato depuis l’arrivée de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille est à la recherche de la perle rare. Certains ont déçu à l’image de Kostas Mitroglou. D’autres ont laissé une impression mitigée à l’instar d’Arkadiusz Milik, que beaucoup auraient voir aux côtés d’Alexis Sanchez. Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan, le Chilien est venu apporter son expérience du très haut niveau mais également ses qualités de buteur.

Cette saison, l’ancien joueur du FC Barcelone en est déjà à 16 buts en 34 apparitions toutes compétitions confondues dont 31 en tant que titulaire. Un joli bilan pour l’attaquant de 34 ans, auteur également d’une passe décisive. Au-delà de ses statistiques, son attitude et son exemplarité sont très appréciés au sein du club olympien notamment dans le vestiaire. Outre Igor Tudor, on entend régulièrement les Marseillais dire tout le bien qu’ils pensent d’Alexis Sanchez. Un joueur sous contrat jusqu’en juin à l’OM, avec une option pour une année supplémentaire, et dont l’avenir questionne.

Alexis Sanchez a la cote

Récemment en conférence de presse, il avait confié : «chaque joueur doit être à 200%, encore plus ici avec des supporters qui te poussent à tout donner. Je ne suis pas ici en vacances, pour prendre le soleil, je suis là pour une saison, je peux rester ou bien partir, mais je suis là pour gagner et rendre les gens heureux.» Des déclarations qui ont relancé les interrogations au sujet de son futur. Ce mardi, La Provence explique que le clan Sanchez et l’OM n’ont pas prévu de se voir avant la fin de la saison. Cela avait été décidé dès l’arrivée du Chilien. Ils vont donc échanger une fois l’exercice terminé afin de savoir s’ils poursuivent ou non l’aventure ensemble.

Le projet sportif sera fondamental pour l’ex d’Arsenal, qui devra aussi s’y retrouver financièrement. L’OM va donc devoir s’employer pour le convaincre. D’autant que d’autres clubs se sont manifestés à son sujet. Le quotidien régional explique que les bonnes prestations d’Alexis Sanchez attirent les regards et attisent les convoitises. Aucun nom de club n’a filtré toute fois. Mais les Olympiens, au courant de ces approches, n’ont pas dit leur dernier mot. Ils comptent sur une qualification en Champions League mais aussi sur l’amour du joueur pour le club afin qu’il reste l’an prochain. La balle est dans le camp d’Alexis Sanchez !