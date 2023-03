OM : Alexis Sanchez et les autres

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait la pression. En effet, les Olympiens avaient été dépassés par Lens au cours du week-end et ils devaient donc impérativement l’emporter pour reprendre la place de dauphin du Paris SG, qui a été défait cet après-midi contre Rennes. Mais pour cela, il fallait affronter le valeureux Stade de Reims de Will Still.

Qui plus est à Auguste Delaune. Encore plus coriace donc puisque les Rémois restaient sur une belle série (19 matches sans défaite en Ligue 1). On s’est alors dit, dans le froid champenois, que ce serait encore plus dur après la belle ouverture du score de Folarin Balogun, le serial buteur maison. Mais, cette saison, Igor Tudor peut compter sur un joueur d’exception : Alexis Sanchez.

Il a d’abord marqué d’un sublime coup-franc, son second de la saison après celui à Monaco en fin d’année dernière, puis il a été à l’affût d’un long renvoi de Pau Lopez pour battre Yehvann Diouf, qui n’était pas très attentif. Ensuite, il a gratifié une enceinte où il y avait beaucoup de Marseillais de beaux gestes techniques et de conservations de balle tout aussi belles.

Tudor est content

« Oui, il a fait ce qu’un leader doit faire, y compris dans le vestiaire à la mi-temps, on a de la chance de l’avoir. Je veux féliciter l’équipe parce qu’on a joué contre, je l’ai dit, l’une des meilleures équipes de France », s’est enthousiasmé un Igor Tudor qui semblait assez pressé de finir sa conférence de presse et de rentrer sur Marseille. On ne peut le contredire lorsqu’on voit le Chilien houspiller ou encourager ses coéquipiers tout au long de la rencontre.

Grâce aux deux buts de son Chilien, qui font monter son compteur à douze en Ligue 1, mais aussi à une défense de fer, les Phocéens ont récupéré leur deuxième place et ont même grappillé quelques points sur le Paris Saint-Germain. Toutefois, maintenant s’annonce une trêve qui va durer deux semaines. Le temps de bien recharger les batteries et de revenir afin de sécuriser cette seconde place et plus si affinités…