PSG : nouvelles révélations accablantes sur le transfert de Neymar

Aujourd’hui sous les couleurs d’Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar continue de faire parler de lui. Si l’international brésilien est actuellement éloigné des terrains en raison d’une grave blessure au genou, c’est son transfert au Paris Saint-Germain qui se retrouve au cœur de l’actualité. La raison ? Une enquête menée par Mediapart, révélant de nombreuses coulisses au sujet de cette opération à 222 millions d’euros. Dans cette optique, le média français affirme que Gérald Darmanin, alors ministre des comptes publics, aurait aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d’euros de taxes sur le transfert du Brésilien. Mais ce n’est pas tout.

Ainsi, l’ancien député Hugues Renson du parti Renaissance, auquel appartient le président Emmanuel Macron, et l’ancien directeur de la communication du PSG Jean-Martial Ribes font quant à eux l’objet d’une enquête, comme le rapportait Libération ce mercredi. M. Renson aurait, en effet, obtenu des avantages fiscaux pour le club de la capitale dans le cadre de l’affaire Neymar, en échange de billets pour le PSG offerts par M. Ribes et d’autres faveurs. Considéré comme un trafic d’influence, Renson pourrait d’ailleurs se voir infliger une lourde sanction. Reste également à savoir si Ribes et le PSG risquent quelque chose dans cette histoire qui aura grandement mobilisée la classe politique…