Vidéo : l’image glaçante de Neymar en pleurs lors d’une séance de kiné

Gravement blessé au genou en octobre dernier lors de la défaite du Brésil face à l’Uruguay (2-0), Neymar a depuis été fixé sur son sort : le Brésilien souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur. Une terrible nouvelle qui en a fait naître une autre, puisque son forfait pour la Copa America 2024 (20 juin - 16 juillet aux États-Unis) a été acté ce mardi.

Toujours en convalescence, l’ancien joueur du PSG se veut tout de même optimiste pour revenir le plus rapidement possible. Sur ses réseaux sociaux, il tient ainsi ses fans informés de son état de forme, publiant régulièrement des images de son travail en salle. Et parfois même avec des larmes. Ces dernières heures, une vidéo mettant en scène le Brésilien, se tordant de douleurs lors d’une séance de rééducation, a en effet fait le tour sur les réseaux sociaux. Glaçant.