PSG : le message de Neymar

Sorti sur civière et en pleurs après avoir subi une grosse faute de la part de Thiago Mendes, qui s'est depuis excusé, Neymar a craint d’être gravement touché à la cheville. Au final, le membre du Brésilien ne souffre d’aucune fracture, même si un nouveau point médical doit être réalisé dans 48 heures.

En attendant, le principal intéressé est sorti du silence sur Instragram. « Les pleurs sont causés par la douleur, le désespoir, la peur, l'angoisse, la chirurgie, les béquilles et autres mauvais souvenirs. Ça aurait pu être pire, mais encore une fois, Dieu m'a sauvé de quelque chose de grave. Récupérer et revenir le plus vite possible », a-t-il posté.