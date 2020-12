PSG-OL : Thiago Mendes demande pardon à Neymar

La suite après cette publicité

Hier soir, le Paris Saint-Germain a vécu une sale soirée. Très décevants sur le terrain, les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas confirmé les espoirs aperçus contre Manchester United, Montpellier et l’Istanbul Basaksehir. Mais hier, les Parisiens ont surtout été touchés par la sortie sur civière de Neymar après un tacle non maîtrisé de Thiago Mendes. En attendant d’en savoir davantage sur la blessure du Brésilien, le milieu de l’Olympique Lyonnais a rapidement tenu à s’excuser publiquement.

« Bonsoir tout le monde, je viens m’excuser auprès de Neymar. J’espère qu’il va bien. Je n’ai eu aucune intention de le blesser. On sait que Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde. Comme tout le peuple brésilien, j’admire son football. J’espère qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus plates et sincères excuses », a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Instragram.