Real Madrid : Vinicius assure bien s'entendre avec Karim Benzema

La suite après cette publicité

Dans un effectif professionnel, les petites brouilles à l'occasion d'un match interviennent régulièrement. Au Real Madrid, c'est arrivé à la mi-temps du match de Ligue des Champions contre le Borussia Mönchengladbach (2-2) il y a quelques jours. Karim Benzema avait ainsi demandé à Ferland Mendy de ne plus faire de passes à Vinicius, demande qui avait été suivie des faits.

Depuis, Zinedine Zidane et Karim Benzema avaient tenté de désamorcer cette bombe. Le Brésilien est venu les aider lors d'une interview à Desimpedidos. « J'ai de bonnes relations avec Karim Benzema », a-t-il sobrement déclaré avant de répondre aux critiques à son encontre : « je pense toujours à ceux qui veulent mon bien : ma famille, les personnes du club, les coéquipiers qui prennent soin de moi comme Marcelo et Casemiro, qui essaient toujours de m'aider et de me mettre sur la bonne voie. Je n’entends pas grand-chose de ce qui se dit, j'allume la télé uniquement pour jouer à des jeux vidéo de foot. »