Coupe d’Allemagne : le RB Leipzig écrase l’Eintracht Francfort et rejoint les quarts

Le RB Leipzig verra les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Ce mardi soir, face à un Eintracht Francfort en manque d’idées offensives, les hommes de Marco Rose se sont imposés sans problème à la Red Bull Arena (3-0). Parfaitement lancé par l’ouverture du score de Benjamin Sesko (1-0, 31e), le RBL n’a jamais levé le pied et a même aggraver le score en seconde période par l’intermédiaire de Loïs Openda par deux fois.

Au retour des vestiaires, le Belge a fait parler la poudre à deux reprises (2-0, 49e) et (3-0, 58e), permettant à Leipzig de s’envoler vers les quarts de finale. Dans le même temps, de l’autre côté de l’Allemagne, le match entre Karlsruhe (2.Bundesliga) et Augsbourg (Bundesliga) est toujours en cours. N’ayant pas su se départager dans le temps réglementaire (1-1), le verdict a failli être rendu lors des prolongations. Servi par Budu Zvizivadze, Marvin Wanitzek a trouvé la solution à la 111e minute pour Karlsruhe mais dans les dernières secondes, Ruben Vargas arrachait le 2-2 (120e +3). C’est donc dans une séance de tirs au but que les deux formations vont se départager. Et à ce petit jeu, c’est Augsbourg qui s’est imposé 5-4 aux t.a.b.