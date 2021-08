Anderlecht se fait prêter Christian Kouamé

Annoncé en partance de la Fiorentina ces derniers jours, Christian Kouamé sera un joueur d'Anderlecht la saison prochaine. Le club belge a, en effet, annoncé ce samedi être parvenu à un accord avec la Viola pour un prêt d'une saison. Un intérêt de longue date pour l'attaquant ivoirien de 23 ans puisque la formation entraînée par l’ancien défenseur central de Manchester City Vincent Kompany était déjà venue aux renseignements lorsque l'international ivoirien (4 sélections) évoluait pour Cittadella, club italien de deuxième division.

Il s'agit de la première expérience loin de l'Italie pour Kouamé qui s'est exprimé lors de son arrivée à Neerpede : «je suis très heureux de pouvoir jouer au RSC Anderlecht cette saison. La façon de jouer de l'entraîneur devrait bien me convenir. Je rejoins un groupe qui recèle déjà clairement de beaucoup de qualités et j'espère pouvoir saluer les supporters dans le stade le plus rapidement possible». Après des débuts à Prato, club dans lequel il a fait ses débuts professionnels, le natif d'Abidjan s'était révélé du côté de Cittadella (15 buts, 14 passes décisives en deux saisons) avant de partir au Genoa. Auteur de prestations abouties, une rupture des ligaments croisés l'avait tenu éloigné des terrains durant de longs mois mais la Fiorentina n'avait pas hésité à le recruter malgré tout. Avec un bilan de 3 buts et 3 passes décisives en 43 matches sous les couleurs de la Viola, Kouamé n'a jamais su réellement s'imposer mais pourra donc tenter de se relancer en Belgique.