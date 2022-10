OGC Nice : Jean-Pierre Rivère confirme les tensions entre Galtier et Fournier

Au micro de Canal+ avant d'affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère a confirmé certaines tensions entre son ancien entraîneur Christophe Galtier et son ex-directeur du football Julien Fournier, aujourd'hui à Parme. Le dirigeant azuréen a confirmé un appel avec son ancien collègue, qui s'est excusé de sa maladresse, afin de tenter de calmer le jeu entre les deux hommes.

«Il y a eu des tensions entre les deux hommes. J'étais à leurs côtés donc je peux savoir exactement. Vous savez, quand une saison est compliquée, on a été moins performant. On était bien à la trêve mais moins performant après et ça crée nécessairement des tensions dans un club. Ca peut créer des tensions entre les deux hommes et sincèrement, le sujet en question n'a aucune matière à créer une polémique. Julien m'a dit : 'J'ai peut-être été un peu maladroit' (...) C'est une divergence de points de vue. Il n'y a pas de quoi en faire un évènement.»