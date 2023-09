Rennes - Maccabi Haïfa : les compositions officielles

Après la Ligue des champions, place à la Ligue Europa. Engagé dans le groupe F, le Stade Rennais entame sa campagne européenne face au Maccabi Haïfa au Roazhon Park (coup d’envoi 18h45, un match à suivre en direct sur FM). Dans une poule où se trouve également le Panathinaïkos et Villarreal, les Bretons veulent bien débuter à domicile, eux qui restent sur quatre matches nuls d’affilée, face aux Israeliens, dixièmes de leur championnat.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio fait des changements après le match nul contre Lille (2-2). Yildirim est lancé devant. Il sera soutenu par Doué et Salah sur les côtés avec Blas et Bourigeaud dans l’axe. Derrière, ça ne bouge pas avec la charnière Omari-Theate et Matic en sentinelle. Côté Haifa, Mesaye Degu opte pour un 5-4-1 avec Pierrot en pointe l’ancien guingampais. Derrière, on retrouve le Français Cornud à gauche alors que Nitzan gardera le but israelien.

Les compositions officielles

Rennes : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert – Matic – Doué, Bourigeaud, Blas, Salah – Yildirim.

Maccabi Haïfa : Nitzan – Khalaili, Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud – Jaber, Chery, Cafumana, David – Pierrot.