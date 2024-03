OM - FC Nantes : les compositions officielles

Pour terminer la 25ème journée de Ligue 1, l’OM reçoit le FC Nantes au Stade Vélodrome ce dimanche soir à 20h45 (suivez la rencontre en direct sur FM). C’est un OM transfiguré qui attaque la fin de saison, depuis la reprise de l’équipe par Jean-Louis Gasset les Marseillais ne s’arrêtent plus et se sont même rapprochés de places européennes. Avec 16 buts marqués en 4 matchs et des joueurs qui retrouvent des sensations, l’OM peut espérer un beau parcours européen et une remontée au classement de la Ligue 1. Toujours invaincus à domicile cette saison, l’OM peut revenir à 1 point de Nice qui est 6ème et profiter de la défaite des Niçois, du match nul entre Lille et Rennes pour revenir concrètement dans la course à l’Europe. De l’autre côté, c’est un FC Nantes au bord de la relégation qui se déplace à Marseille. À égalité de points avec Lorient, barragiste, les hommes de Jocelyn Gourvennec n’avancent plus avec seulement 2 victoires lors des 10 derniers matchs.

Tactiquement, les Phocéens commencent à trouver un système qui marche et Gasset continue de lui faire confiance avec une défense à 4 qui sera privée de Clauss, remplacé par Mbemba. Meïté en défense centrale avec Balerdi et Garcia à gauche. Gueye est titulaire en sentinelle entouré d’Harit et Veretout. Puis Ndiaye enchaîne devant. Les Nantais seront eux positionnés en 5-3-2 avec Amian et Cozza en pistons, Augusto avec Sissoko et Chirivella au milieu de terrain puis une paire d’attaquants composée de Simon et Kadewere.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Mbemba (cap.), Meïté, Balerdi, Garcia - Veretout, Gueye, Harit - Ndiaye - Aubameyang, Sarr.

FC Nantes : Lafont - Amian, Castelletto, Cömert, Zeze, Cozza - Chirivella (cap.), Augusto, Sissoko - Simon, Kadewere.

