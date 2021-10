League Cup : les affiches des quarts sont connues avec un choc et deux derbies

Ce samedi, la Fédération anglaise a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la League Cup, réservant de très belles affiches. Car ce ne sont pas moins de deux derbies et un gros choc qui se dérouleront les 21 et 22 décembre prochains de l'autre côté de la Manche.

Liverpool accueillera Leicester à Anfield, alors que le Tottenham d'Hugo Lloris recevra le West Ham d'Alphonse Aréola à Londres et que Chelsea se déplacera à Brentford. La dernière partie de ces quarts opposera Arsenal à Sunderland, qui végète toujours en League One (D3 anglaise), pour ce qui sera l'affiche la plus déséquilibrée de cette Carabao Cup. Du moins sur le papier.

Les quarts de finale de la League Cup (21 et 22 décembre)

Liverpool - Leicester City

Tottenham - West Ham United

Brentford - Chelsea

Arsenal - Sunderland (D3)