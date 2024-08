L’OL a enfin une bonne nouvelle pour 3 joueurs sur le départ

Qu’elle semble déjà loin, la folle remontée de l’Olympique Lyonnais au classement de la Ligue 1, au cours d’une deuxième partie de saison totalement folle. L’euphorie régnait à tous les étages, et les supporters se prenaient à rêver à une future saison pleine de succès, sous les ordres de Pierre Sage. L’OL est malheureusement retombé dans ses travers, entre un mercato jugé incompréhensible par beaucoup de fans et deux premiers matches complètement ratés, soldés par deux défaites.

La suite après cette publicité

À quatre jours de la fermeture du marché estival, l’OL a surtout encore beaucoup de travail pour coller à la version livrée à la DNCG, il y a quelques semaines, avec 100 M€ de ventes annoncées. Et c’est là que le bât blesse, puisque le club rhodanien a seulement récupéré 34 M€, avec les transferts de O’Brien (Everton), Alvero (Werder Brême) et Sarr (Strasbourg). Les plus grosses valeurs marchandes de l’effectif peinent à trouver preneur.

À lire

L’OL dévoile son maillot Third 2024-25

Caqueret, Cherki et Lopes sur la bonne voie ?

Mais l’espoir renaît dans cette dernière ligne droite du mercato estival. En effet, selon Le Progrès, des discussions sont en cours pour trois joueurs poussés vers la sortie. Il s’agit de Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Anthony Lopes. Trois produits made in Lyon qui doivent rapporter quelques millions, ou a minima permettre des économies sur la masse salariale.

La suite après cette publicité

Selon Le Progrès, la direction lyonnaise est optimiste quant à l’évolution de ces trois dossiers. Auxquels on peut ajouter le prêt possible d’Amin Sarr, l’un des ratés majeurs de ces dernières années, à Vérone en Italie. Pas sûr malgré tout que cela permette d’atteindre les 100 M€ de vente, même si d’autres joueurs, dont le départ n’était pas attendu cet été, pourraient rapporter quelques millions en cas d’offensive anglaise notamment.