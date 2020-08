OM : une dérogation pour accueillir 20 000 supporters contre l'ASSE

Le football est de retour en France à l'occasion de matchs amicaux. À l'heure actuelle, la venue des supporters semble compliquée même si une jauge fixée à 5 000 personnes est en vigueur. Sans public lors de leurs précédents matchs amicaux, l'OM devrait retrouver ses supporters à l'occasion du match contre Stuttgart, prévu à Fos-sur-Mer le 14 août. 1 100 billets ont déjà été vendus alors que le club invite tout le monde à respecter les mesures sanitaires.

Pour le retour à l'Orange Vélodrome, il faudra attendre le 21 août et le retour de la Ligue 1 contre l'AS Saint-Étienne. Et selon La Provence, pour ce rendez-vous, et pour les suivants, le club aurait posé une demande de dérogation à la préfecture pour faire passer le seuil à 20 000 places, comme le permettait Roxana Maracineanu fin juillet. L'extension de la capacité de l'antre marseillaise sera donc décidée par le préfet.