Le casting XXL de l’AC Milan pour sa future attaque !

L’AC Milan s’active pour dessiner sa prochaine ligne offensive. Orphelin d’Olivier Giroud, qui s’apprête à découvrir la MLS, et doublé par Manchester United dans le dossier Joshua Zirkzee, le club rossonero n’a pas dit son dernier mot. Dans cette optique, Sky Italia révèle, ce samedi, que la formation désormais entrainée par Paulo Fonseca a ciblé trois noms pour son attaque. Déterminé et ambitieux, Zlatan Ibrahimovic serait, à ce titre, en passe d’offrir Alvaro Morata au club milanais.

Actuellement en Allemagne pour disputer la finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre, l’attaquant international espagnol (79 sélections, 36 buts) devrait, en effet, quitter l’Atlético de Madrid et signer un contrat de 4 ans (plus une 5e en option) avec la formation transalpine. En Italie, le natif de Madrid, qui dispose d’une clause libératoire à hauteur de 13 millions d’euros, se verrait, par ailleurs, offrir un salaire de 4,5 millions d’euros par an, soit 18 millions nets au total. Mais ce n’est pas tout. Si le joueur de 31 ans est la priorité du board milanais, deux autres noms sont également étudiés.

Un duo Morata-Füllkrug ?

Dans cette optique, l’AC Milan a également évalué le profil de Tammy Abraham, actuellement sous les couleurs de l’AS Roma. Si le buteur anglais de 26 ans est particulièrement apprécié par Paulo Fonseca, les premiers contacts avec les Giallorossi n’inspirent pas l’optimisme côté milanais. En effet, les Rossoneri viseraient un prêt ou un échange (le nom de Jovic est notamment évoqué) mais la Roma a des plans différents. Alors que de nouveaux contacts pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines, les pensionnaires de San Siro travaillent, enfin, sur un dernier dossier. Son nom ? Niclas Füllkrug.

Aujourd’hui sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2026, le buteur allemand de 31 ans est perçu comme un parfait complément aux côtés d’Alvaro Morata. Avec l’arrivée prochaine de Serhou Guirassy chez les Marsupiaux, le principal concerné pourrait quant à lui ouvrir la porte à un départ. Auteur de 16 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, le droitier d’1m89 quitterait alors pour la première fois l’Allemagne après avoir défendu les couleurs du Werder Brême, d’Hanovre ou encore de Greuther Fürth. Une piste, quoi qu’il en soit concrète, puisque des premiers contacts ont déjà été initiés. Affaire(s) à suivre…