Côte d’Ivoire : les grandes ambitions d’Emerse Faé

Ce genre d’histoires ne peut arriver qu’avec le football. Auteur d’une phase de poules cataclysmique avec la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset a posé sa démission et a rejoint l’OM quinze jours après la CAN remportée par…la Côte d’Ivoire à domicile. Sous la houlette d’Emerse Faé, les Éléphants ont réalisé un parcours digne des plus grandes séries hollywoodiennes pour s’imposer face au Nigeria en finale. Forcément mis sur le devant de la scène, l’ancien milieu de terrain est rentré dans les cœurs des Ivoriens.

La suite après cette publicité

Intérimaire lors du tournoi, le natif de Nantes devrait rester et a dévoilé ses ambitions pour la suite de son mandat. Et le tacticien de 40 ans voit les choses en grand, comme il l’a confié dans une interview à AS : «nous avons deux objectifs : nous qualifier pour la prochaine Coupe d’Afrique et aller défendre notre titre au Maroc, et nous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en atteignant au moins les quarts de finale.» Reste à savoir si les ouailles d’Emerse Faé parviendront à atteindre un tel objectif…