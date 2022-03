FA Cup : Manchester City domine Southampton et file en demi-finale

Week-end des quarts de finale de FA Cup en Angleterre. Après les qualifications de Chelsea face à Middlesborough et de Crystal Palace contre Everton, Manchester City défiait Southampton au St Mary's Stadium pour décrocher son billet pour les demi-finales. La saison dernière, les deux formations s'étaient faites éliminer en demi-finale, les Cityzens après une défaite face à Chelsea, tandis que les Saints s'étaient inclinés face à Leicester. Si les deux dernières confrontations directes entre les deux clubs s'étaient soldées par des matchs nuls, aujourd'hui les hommes de Pep Guardiola ont su prendre le dessus sur ceux de Ralph Hasenhuettl.

Pourtant, ce sont les Saints qui se montraient dangereux les premiers avec ce poteau touché par Armstrong (10e), juste avant l'ouverture du score de Raheem Sterling (12e). Un quart d'heure plus tard, Ilkay Gundogan touchait à son tour le poteau (27e) avant qu'Aymeric Laporte remette Southampton en course en marquant contre son camp (45e). En seconde période, Mohammed Salisu mettait trop d'impact sur son tacle et provoquait ainsi le penalty transformé par Kevin De Bruyne (61e). Phil Foden (75e) et Ryad Mahrez (79e) parachevaient la victoire de Skyblues en fin de match.