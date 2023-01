L’OGC Nice recrute Youssouf Ndayishimiye

Alors qu’il est toujours en négociations avec le FC Lorient pour le dossier Terem Moffi, l’OGC Nice a officialisé ce mercredi soir l’arrivée du défenseur central burundais Youssouf Ndayishimiye en provenance de l’Istanbul Basaksehir. Comme nous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, le Gym avait proposé à la formation turque 9 millions d’euros pour libérer le natif de Bujumbura de son contrat dans le Bosphore, avant de monter son offre à 10 M€ + 2,5 M€ de variables.

Il portera le numéro 55 en Côte d’Azur et s’y engage jusqu’en juin 2027. « Youssouf est un joueur polyvalent, capable d’évoluer en défense centrale et au milieu », a déclaré le directeur sportif des Aiglons dans le communiqué annonçant le transfert. Youssouf va apporter de la densité à l’effectif. C’est un joueur complet. Il est très engagé et compétiteur. Il correspond aux valeurs et à l’identité que nous voulons donner à notre équipe. »

