PSG : les gros regrets de Kylian Mbappé

Mardi soir, Kylian Mbappé jouera peut-être son dernier match de Ligue des Champions sous la tunique parisienne. L’international tricolore va quitter Paris cet été, au terme de son contrat, pour rejoindre la capitale espagnole. Forcément, la presse espagnole ne loupe pas une miette des dernières aventures parisiennes du Bondynois, et notamment cette gestion de son cas par Luis Enrique qui fait tant parler outre-Pyrénées.

Ce week-end, Defensa Central dévoile de nouveaux éléments. Le site spécialisé dans l’actualité du Real Madrid précise que Mbappé regrette d’avoir prolongé avec Paris en 2022, allant même jusqu’à affirmer qu’il a l’impression d’avoir gâché les meilleures années de sa carrière. Des propos forts, alors que le PSG et le joueur ont encore déçu sur la scène européenne contre le Barça.

Le PSG, pas au niveau

L’attaquant est aussi conscient d’être, de loin, le meilleur joueur de son équipe, et il constate qu’il n’est pas forcément bien entouré. Ses partenaires ne seraient ainsi pas au niveau attendu par le principal concerné, toujours selon les informations du média. Une situation dont on est conscient à Madrid, où on estime pouvoir offrir une équipe de luxe à Mbappé, lui permettant de gagner la Ligue des Champions et le Ballon d’Or.

Le journal en ligne pro-Madrid confirme d’ailleurs que le Real Madrid a l’intention de l’accueillir sur ses nouvelles terres en grande pompe, avec une présentation digne des plus grands galactiques et en interne, à Madrid, tout le monde est convaincu que Mbappé va marquer l’histoire du foot sous la tunique blanche. C’est tout ce qu’on lui souhaite…