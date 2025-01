West Ham : Niclas Füllkrug absent pour une longue période

Sorti blessé après quinze minutes de jeu lors de la rencontre de FA Cup entre West Ham et Aston Villa ce vendredi, le diagnostic n’est pas bon pour Niclas Füllkrug. Touché aux ischio-jambiers, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a dû être épaulé par le staff médical pour sortir du terrain, et sera absent pour une période allant de 6 semaines à trois mois selon The Sun. Pour Crysencio Summerville, également sorti à la pause sur blessure, le diagnostic est moins sévère, mais l’absence du joueur n’a pas été communiquée.

Un coup dur pour les Hammers dans la course au maintien en Premier League, et une nouvelle blessure qui ne va pas faciliter les affaires de la Juventus. En effet, l’avant-centre allemand faisait partie des pistes privilégiées pour renforcer le secteur offensif de la Vieille Dame, avec le départ de Vlahovic qui n’est pas à exclure dans le Piémont. De quoi potentiellement réchauffer la piste qui mènerait l’attaquant parisien Randal Kolo Muani vers Turin…