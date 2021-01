OM : Pablo Longoria calme le jeu pour l'attaquant

André Villas-Boas prévenait au mois de décembre qu'il ne fallait pas s'attendre à des arrivées à l'OM durant le mercato hivernal, la faute au manque de moyens financiers. Mais à mi-parcours, le club phocéen a déjà accueilli un nouveau latéral droit Pol Lirola, prêté avec option d'achat par la Fiorentina, qui a été présenté à la presse ce vendredi. L'occasion pour le head of football, Pablo Longoria, d'évoquer la suite du mercato hivernal, avec l'espoir de recruter un attaquant.

« Tout le monde est en difficulté économique. Les revenus sont en train de descendre encore, on va voir les conséquences en Europe. On doit réfléchir au mercato. Le mercato hivernal est particulier, seulement 5 joueurs ont dépassé la barre des 10 M€. C'est un mercato à la baisse. On a fait une négociation rapide avec Pol, car on voulait l'avoir le plus vite possible », a d'abord rappelé Longoria, avant d'être relancé au sujet de l'attaquant, sujet devenu très sensible à l'OM.

Milik... ou un autre ?

« Je suis au courant. Dès que tu arrives à Marseille, les supporters t'en parlent tout de suite. C'est normal que les supporters soient exigeants. Mais on l'accepte. C'est une bonne pression, qui nous fait toujours progresser. La question de l'attaquant sur le mercato, beaucoup de clubs en Italie et en Europe recherchent les mêmes joueurs. C'était important aussi pour démarrer le mercato que l'Atlético de Madrid signe un attaquant (chose faite avec Moussa Dembélé, ndlr), c'était l'équipe en pole pour recruter un attaquant. Le mercato est très serré pour tous les clubs, on travaille différentes pistes. On cherche à faire les choses non pas vite mas avec intelligence. Il faut être intelligent et froid dans la négociation, car c'est un mercato plus d'opportunité. » Une manière de calmer l'impatience des supporters.

Pour autant, la presse italienne a déjà évoqué deux offres, repoussés, adressées à Naples pour l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Sur ce sujet précis, Longoria a préféré botter en touche. « On travaille sur différentes pistes pour l'attaquant. Plusieurs dossiers sont ouverts, on essaye d'avancer ». Clairement, l'OM s'oriente vers un coup d'accélérateur dans la dernière semaine du mercato hivernal, où les positions des clubs évoluent de manière parfois impressionnante.