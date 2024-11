Qualifs CAN 2025 : l’Algérie se contente d’un nul en Guinée Equatoriale

Déjà qualifiée pour la prochaine coupe d’Afrique, l’Algérie s’est contentée d’un match nul durant cette 5e journée de la phase éliminatoire. Les Fennecs reviennent de Guinée Équatoriale avec un score de 0-0, malgré les présences de Riyad Mahrez ou encore de Saïd Benrahma. Les hommes de Vladimir Petkovic restent leaders de cette poule E avec 5 longueurs d’avance sur leurs adversaires du jour, également qualifiés.

Dans le même temps, le Lesotho a battu la Centrafrique 1-0 et en profite pour lui passer devant dans la poule B où il n’y a donc plus de suspense puisque le Maroc (pays hôte) est déjà qualifié et que le Gabon valide donc aussi son ticket avec cette défaite de la Centrafrique. Enfin, le Soudan du Sud s’offre un joli succès sur le Congo 3-2 dans un match à rebondissements. La sélection reste tout de même lanterne rouge de ce groupe K et ne jouera pas la CAN, tout comme les Léopards, déjà éliminés.

Les résultats des matchs de 14h :

Guinée Equatoriale 0 - 0 Algérie :

Lesotho 1 - 0 Centrafrique : Mokhachane (51e)

Soudan du Sud 3 - 2 Congo : Ezibon (31e, 45e+2), Elly (84e) ; Ibayi (26, 35e)