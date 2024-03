Valence : Mouctar Diakhaby sort du silence après sa grave blessure

C’est une image qui a fait froid dans le dos. Alors que le match entre le Real Madrid et Valence se disputait, le défenseur central Mouctar Diakhaby (27 ans) est sorti sur civière, après des cris de douleurs émis suite à une charge involontaire d’Aurélien Tchouaméni sur sa jambe. Le milieu madrilène retombait après un duel aérien. Le verdict est tombé, l’ancien de l’OL est victime d’une luxation du genou droit comme l’indique le communiqué du club de Valence. Sur X, Diakhaby a donné de ses nouvelles.

«Je tiens à vous remercier tous pour les nombreux messages de soutien que j’ai reçus hier après le match contre le Real, cela me touche et me donne de la force durant cette épreuve», a d’abord tenu à remercier Diakhaby. «Je voudrais particulièrement remercier mon club, ainsi que tout le personnel soignant qui m’a pris en charge très rapidement à l’hôpital avec gentillesse et compassion. Les blessures font malheureusement partie du jeu et du sport de haut niveau. Le combat sera long mais je suis prêt pour cela et je ferai le maximum pour revenir le plus tôt possible sur les terrains et encore plus fort», a assuré le joueur. Le combat commence pour lui…