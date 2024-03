Luis Enrique se livre sur son adaptation à Paris

Arrivé l’été dernier pour prendre la succession de Christophe Galtier, Luis Enrique réalise pour le moment un premier exercice plus que satisfaisant avec le Paris Saint-Germain. Solidement installé en tête du classement de Ligue 1 et qualifié pour les demi-finales de Coupe de France, l’entraîneur espagnol et son écurie sont encore en lice en Ligue des Champions. Sous contrat avec le champion de France en titre jusqu’en 2025, l’Espagnol tente de s’habituer progressivement à son environnement de travail comme il l’a exprimé via la plateforme Twitch, ce jeudi.

«À Paris, le climat est dur, froid. Les Asturies me manquent. Je sors très peu en vélo mais j’espère pouvoir aller au campus en vélo quand la météo sera meilleure. J’essaye d’apprendre le français pour parler de manière fluide mais je suis très mauvais pour cela. Apprendre une langue, c’est faire partie d’un pays La majeure partie des personnes parle et comprend l’espagnol. Même les Français. On parle portugais, italien, français … Quand j’ai quelque chose à annoncer, je le fais en espagnol et en français et quand je dois parler à une personne en particulier, je m’adapte», a-t-il déclaré.