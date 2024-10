Une incroyable hécatombe met Manchester City en danger !

Battu sur la pelouse de Tottenham (2-1) en huitième de finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Manchester City ne réalisera pas le quadruplé. Mais ça, Pep Guardiola s’en moque peut-être. Car ce mercredi soir, un nouveau joueur est venu s’ajouter à la longue liste des joueurs sur la touche. Savinho s’est en effet blessé à la cheville sur un appui. Sorti sur civière, le jeune Brésilien suscite l’inquiétude. « Il a reçu un coup dans la surface sur un penalty possible. Nous verrons demain ce qui s’est passé. Nous verrons demain ce qui s’est passé. Nous devrons voir si c’était un coup ou quelque chose d’autre, parce que c’était sur l’os. J’espère que ce n’est pas dangereux, mais nous verrons demain », a déclaré le coach mancunien en conférence de presse.

Et si Guardiola est inquiet pour Savinho, c’est parce qu’il a plusieurs éléments offensifs sur le flanc (Jeremy Doku, Jack Grealish, Kevin De Bruyne et Kyle Walker), tous attendus après la prochaine trêve internationale. Manchester City doit donc gérer une véritable hécatombe alors que le club compte une avance d’un petit point sur Liverpool au classement de la Premier League. Sans oublier les rendez-vous de Ligue des champions. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’Espagnol a tout simplement fait savoir qu’il ne lui restait plus que treize joueurs à disposition.

« Demain (aujourd’hui, ndlr), nous aurons deux gardiens et Erling Haaland pour la séance d’entraînement, nous n’avons rien d’autre »

« Nous avons 13 joueurs, ce qui nous met en difficulté. Les joueurs qui jouent terminent la plupart du temps avec des problèmes et nous verrons comment ils se rétablissent. Quand nous sommes en difficulté, nous le sommes parce qu’en neuf ans, nous n’avons jamais connu une telle situation avec de nombreux blessés pour de multiples raisons. Dans ces situations, les joueurs font un pas en avant, ils sont plus soudés que jamais et ils essaieront de faire ce qu’il faut cette semaine dans ce court laps de temps pour récupérer. Rico (Lewis) est le seul joueur que nous ne pouvons pas mettre au repos. Nous aimerions nous reposer, mais nous ne pouvons pas le faire. Je n’ai pas d’alternative. Mon capitaine (Walker) est blessé, donc je n’ai pas d’alternative », a-t-il confié, avant de conclure.

« Demain (aujourd’hui, ndlr), nous aurons deux gardiens et Erling Haaland pour la séance d’entraînement. Nous n’avons rien d’autre. C’est seulement le nombre de joueurs dont nous disposons qui est important. Mais nous avons l’Académie (le centre de formation, ndlr) et si les joueurs de l’équipe première ne peuvent pas être là, nous les ferons jouer. Et nous allons à Bournemouth pour rivaliser. C’est difficile. Akanji, je ne le savais pas, a ressenti quelque chose dans la partie musculaire de son corps lors de la dernière action et aujourd’hui, à l’échauffement, il ne se sentait pas bien. Il a dit qu’il pouvait prendre un risque et j’ai dit non, pas de risque. Ruben (Dias) a, lui aussi, des difficultés à certains moments. C’est de plus en plus difficile, match après match, mais peut-être qu’un jour, nous arriverons à nous entendre. » Sans oublier une incertitude sur Josko Gvardiol…