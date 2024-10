Carabao Cup : nouvel échec pour Manchester City, déjà éliminé par Tottenham

Compliqué d’être à fond sur tous les tableaux lorsqu’on se nomme Manchester City, un club où il est devenu monnaie courante de jouer entre 75 et 80 matches par saison. Visiblement, Pep Guardiola l’a bien compris, coutumier des rotations en Coupe ces dernières années. Ce n’est pas un manque d’ambition, mais plus une volonté de hiérarchiser les compétitions selon leur importance, et à ce petit jeu, la Carabao Cup (la Coupe de la Ligue anglaise) arrive tout à la fin. Après en avoir remporté 6 entre 2013 et 2021, Manchester City avait cumulé les échecs ces dernières saisons : 1/8e de finale en 2022 (défaite contre West Ham), 1/4 de finale en 2023 (défaite contre Southampton), et 1/16e de finale en 2024 (défaite contre Newcastle).

Un nouveau visage était donc attendu par les supporters ce soir, face à Tottenham, en 1/8es, et s’il a été globalement positif, cela n’a pas suffi pour enrayer cette mauvaise série. Avec un onze bis, dépeuplé de la présence d’Haaland, de Kovacic, de Bernardo Silva, d’Ederson ou encore de Gvardiol, les Skyblues ont concédé leur première défaite de la saison (2-1). Menés dès la 5e minute de jeu après un but de Werner sur un contre (1-0), ils pliaient à nouveau 20 minutes plus tard sur une superbe inspiration de l’ex-Messin, Pape Matar Sarr, à l’issue d’une combinaison jouée sur corner (25e). Tottenham récitait une partition offensive parfaite, et la seule ombre au tableau était cette sortie sur blessure de Micky van de Ven (14e). Côté visiteurs, il fallait remettre de l’ordre et après une soufflante de Guardiola, City prenait le contrôle du jeu.

Quatrième désillusion de suite pour Manchester City en League Cup

Juste avant la pause, Foden avait une énorme occasion de réduire l’écart, mais après une partie de billard dans la surface, sa frappe flirtait avec la barre de Vicario (43e). Un avertissement pour la défense des Spurs, apathique, et qui laissait place à la punition quelques secondes plus tard. En profitant d’un espace béant laissé par Udogie, Savinho déboulait et trouvait Nunes au second poteau, lequel n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (45+4e, 2-1). Au retour des vestiaires, Guardiola faisait entrer Kovacic et Gvardiol, puis Bernardo Silva et Wright après la blessure de Savinho quelques minutes plus tard.

Dire qu’ils ont ensuite dominé leur sujet serait un poil exagéré : ils ont eu le ballon, ont occupé la moitié de terrain adverse, mais n’ont pas eu plus d’occasions franches que les Spurs, répondants en face. La plus grosse étant certainement cette tentative du très intéressant O’Reilly, sauvée sur sa ligne par Bissouma dans les derniers instants (89e). Mais avant cela, Werner avait avancé l’heure des vendanges en ne cadrant pas un face à face, alors que Richarlison avait perdu le sien après une action de classe en fin de seconde période. Si l’on a un temps cru que les Spurs paieraient ce manque de réalisme, l’essentiel a finalement été assuré. Ils verront le stade des 1/4 de finale, mais pas Manchester City, qui connaît un nouvel échec.