West Ham toujours plus chaud sur Odsonne Édouard ?

Après le départ de Sébastien Haller vers l’Ajax cet hiver, les Hammers sont désespérément à la recherche d’un avant-centre ce mois-ci. David Moyes l’avait expliqué, personne au sein du club n’avait prévu de laisser partir l’attaquant français, mais la somme proposée était tellement importante que l’opportunité ne pouvait pas se refuser. Alors les dirigeants de West Ham s’activent en interne depuis plusieurs jours pour trouver qui sera les prochain buteur de l’actuel 7ème de Premier League.

Dernièrement, le nom de Youssef En-Nesyri est beaucoup ressorti dans la presse, mais l’attaquant marocain a déclaré hier vouloir rester à Séville jusqu’à la fin de la saison au moins. Une piste en moins donc. L’autre nom évoqué par les journaux anglais aujourd’hui est celui d’Odsonne Édouard. À 23 ans, le buteur français du Celtic Glasgow réalise un nouvel exercice très convaincant avec les Bhoys (7 buts et 4 passes décisives en 15 matchs de championnat écossais). D’après le Daily Star, l’entraîneur de West Ham pousserait pour faire venir l’ancien Parisien à Londres. Le joueur est évalué à 35 millions par le Celtic, et même si la Premier League reste sa destination favorite en cas de départ, il préférerait rejoindre un club plus huppé de la capitale, idéalement un club du Top 6.