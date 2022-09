Bayern : l'intégralité des salaires des Munichois dévoilés

Dans son édition du jour, le quotidien allemand Bild a révélé l'intégralité des salaires du Bayern Munich. De ces chiffres, on apprend notamment que Sadio Mané, arrivé cet été en provenance de Liverpool, s'est immédiatement placé en tête de ce classement, touchant un salaire annuel net atteignant les 22 millions d'euros. D'ailleurs, avec lui, seuls quatre joueurs jouissent d'un salaire dépassant cette barre des 20 millions d'euros : Manuel Neuer (21M€), Thomas Müller (20,5M€), Leroy Sané (20M€) et Kingsley Coman (20M€).

La suite après cette publicité

Derrière eux, Joshua Kimmich (19,5M€), Serge Gnabry (19M€), Leon Goretzka (17M€) sont les joueurs les mieux payés. En bas de l'échelle, on retrouve notamment les jeunes pépites Jamal Musiala (5M€) et Mathys Tel (4M€). Quant aux Français évoluant dans le club bavarois, Lucas Hernández et Dayot Upamecano gagnent, chacun, 16 millions d'euros, quand Benjamin Pavard touche un salaire de 8 millions d'euros.