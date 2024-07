Le Real Madrid a offert 20 M€ au LOSC pour Leny Yoro

Sa première saison au haut niveau n’est pas passée inaperçue. Avec le LOSC, Leny Yoro s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 alors qu’il n’était âgé que de 17 ans. Aujourd’hui majeur, le Dogue n’a pas fini de traumatiser l’élite avec ses performances magistrales dans l’arrière-garde nordiste. Auteur de 44 rencontres avec Lille lors de la saison qui vient de s’écouler, le natif de Saint-Maurice défraye la chronique depuis plusieurs semaines. Considéré comme l’un des plus grands prospects de sa génération, son avenir est forcément en suspens alors que le PSG et le Real Madrid, comme souvent, se livrent à une lutte acharnée pour mettre le grappin sur le talent de la génération 2005.

Alors que les Parisiens étaient prêts à mettre le paquet pour conserver le joueur en Ligue 1, le Real Madrid, devant assumer l’arrivée impactante financièrement de Kylian Mbappé, assurait ne pas vouloir mettre plus de 40 millions d’euros sur le jeune prodige nordiste. Pour autant, et depuis plusieurs semaines désormais, la décision du jeune prodige est arrêtée : il veut absolument rejoindre la capitale ibérique et dès la saison prochaine. Une volonté inébranlable qui met du piment à ce dossier déjà complexe pour tout le monde. Ce mardi matin, la presse espagnole nous affirmait que le champion d’Europe en titre avait à cœur de rapidement boucler la transaction. Pour autant, le club de la capitale ibérique est encore loin du compte.

Le Real Madrid n’a offert que 20 millions d’euros, Yoro ne veut que le Real Madrid

En effet, alors que le deal traîne en longueur, l’avenir du joueur est de plus en plus incertain. Alors que la piste s’éloigne clairement pour le Paris Saint-Germain, qui n’a pas fait d’offre officielle tout comme Liverpool selon nos indiscrétions, d’autres courtisans sont à l’affût pour détourner le roc défensif de sa destinée ibérique. En effet, selon nos informations, une offre de Manchester United de 60 millions d’euros bonus compris a été formulée à Lille. Dans le même temps, le Real Madrid ne veut clairement pas chambouler ses plans pour l’international Espoirs (4 capes). En position de force grâce à la détermination farouche du jeune joueur de rejoindre la Maison Blanche, cette dernière ne veut pas faire de folies financièrement et veut boucler tranquillement le deal.

Ainsi, nous sommes en mesure de vous informer en exclusivité que le Real Madrid n’a offert que vingt millions d’euros pour enrôler Yoro pour le moment. Un chiffre clairement en deçà des attentes lilloises et qui commence à frustrer les dirigeants nordistes. Désireux de renflouer les caisses avec un transfert onéreux, ces derniers sont forcément plus attirés par d’autres offres pour leur jeune défenseur. De son côté, le Real Madrid temporise et attend que leurs homologues nordistes acceptent leur proposition. Une éventualité qui ne tient que grâce à la détermination du joueur à rejoindre les pensionnaires du Santiago-Bernabeu l’an prochain. En effet, Leny Yoro ne pense qu’au Real Madrid. Une situation qui fait grincer des dents au sein de la direction du LOSC qui pourrait passer à côté d’une très belle vente cet été…