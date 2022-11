Ligue 1 : Lille se rapproche du top 5, Montpellier et Nantes bousculés, Brest enfin vainqueur à domicile

Le traditionnel multiplex de Ligue 1 reprenait ses droits ce dimanche après-midi dans le cadre de la 15e journée, avec quatre rencontres au programme. On débute ce petit tour de France avec le LOSC, qui recevait l'Angers SCO à la Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy. D'abord surpris par le but de Salama (34e), les Dogues étaient heureux de voir l'arbitre, aidé par la VAR, annuler finalement l'ouverture du score avant d'aller tromper la défense adverse par le biais de Djalo, servi par Cabella.

Le club nordiste continuait de gérer le rythme en seconde période, mais à la suite d'une intervention dangereuse de Baleba, l'officiel était obligé de lui adresser un carton rouge pour sa toute première titularisation en Ligue 1 cette saison (74e). Avec ce succès étriqué, Lille ne bouge pas au classement mais prend cinq points d'avance sur son poursuivant, l'Olympique Lyonnais, et revient à un petit point du top 5 en attendant les échéances du FC Lorient (à Strasbourg) et de l'AS Monaco (hôte de l'OM).

Nantes se rattrape

Sur le stade de la seule équipe européenne de cette série de matches, le FC Nantes recevait le promu Ajaccio pour grapiller des points, à égalité avec le premier relégable Auxerre et à une unité de son adversaire de l'après-midi. L'ACA, grâce à un grand Belaïli, ouvrait le score par l'intermédiaire de l'international algérien avant de servir Hamouma pour le but du break. Les Canaris revenaient finalement au score grâce à Blas, avant d'arracher le point du nul grâce à son Nigérian Simon en fin de rencontre. Nantes reste 15e et voit Brest les rejoindre au classement.

Car oui, le Stade Brestois s'imposait pour la première fois de son exercice à domicile aux dépens de l'ESTAC. Tout se jouait après la pause avec les buts de Del Castillo et Mounie, entre-semés par un Chardonnet malheureux à l'heure de jeu. Les Bretons sortent enfin de la zone de relégation et reviennent à un point de Montpellier, tenu en échec par Reims à la Mosson. Munetsi croyait offrir les trois points aux siens dans les derniers instants mais Delaye remettait finalement les deux équipes à égalité. Un partage des points qui empêche le SdR de monter en première partie de tableau.

Les résultats complets du multiplex

Brest 2-1 Troyes : Del Castillo (sp, 53e), Mounie (77e) / Chardonnet (csc, 60e)

Lille 1-0 Angers : Djalo (36e)

Montpellier 1-1 Reims : Delaye (90+1e) / Munetsi (87e)

Nantes 2-2 Ajaccio : Blas (70e) / Belaili (57e), Hamouma (66e)