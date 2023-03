Reims : Will Still revient sur la fin de la série d’invincibilité rémoise

Forcément très touché et ému après sa première défaite à la tête du Stade de Reims face à l’Olympique de Marseille (2-1), Will Still a souhaité réagir à la fin de la série d’invincibilité de son équipe. Il faut dire que les Rémois restaient sur 19 rencontres sans défaite sous la houlette de l’entraineur belge qui a voulu pointer du doigt l’histoire incroyable de la formation rémoise. «Non pas du tout ce n’est pas une fin de série par rapport à ce qu’on a proposé et c’est exactement ce que j’ai dit aux joueurs à la fin de la rencontre. On peut déjà être très fier de l’histoire qu’on a écrite jusqu’à maintenant parce qu’il n’y a pas beaucoup d’équipes qui vont faire 19 matchs sans défaite» a confié le jeune technicien de 30 ans seulement.

L’entraineur rémois est ensuite revenu sur la fin de saison qui attend son équipe. «On paye aujourd’hui peut-être un manque d’efficacité et de concentration par moment. On a écrit une histoire et c’est maintenant à nous d’en écrire une autre sur les 10 matchs qu’ils restent. De se pousser jusqu’au bout pour aller accrocher quelque chose, quoi que ce soit. De grappiller des points. Si on regarde le contenu ce soir, on a réussi à mettre en difficulté une très bonne équipe de Marseille, dans un match très intense, beaucoup de duels et de deuxièmes ballons. Je ne peux que être fier d’avoir mis en difficulté jusqu’à la 90ème cette équipe de Marseille» a conclu Will Still, avec sagesse.

