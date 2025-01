John Textor négocie pour racheter un nouveau club

Aussitôt après avoir vendu ses parts dans Crystal Palace, John Textor souhaite réinjecter une partie de cet argent dans le club de Casa Pia. D’après UOL, le patron de l’OL est actuellement en négociations pour acquérir une partie de l’actuel 6e de première division portugaise et l’intégrer à Eagle Group. Son interlocuteur est un certain Robert Platek, américain lui aussi et co-propriétaire de Casa Pia avec sa société MSD Capital.

Pour Textor l’objectif est simple : créer un pont entre le football brésilien et portugais pour permettre à de jeunes joueurs sud-américains de se familiariser avec l’Europe, avant de passer dans d’autres clubs, notamment à l’OL. Le passage par le Portugal pourrait également permettre l’obtention d’un passeport européen, libérant ainsi une place d’extracommunautaire.