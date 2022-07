Maroc : Hakim Ziyech ouvre la porte à un retour en sélection

La suite après cette publicité

Ecarté de la sélection marocaine par Vahid Halilhodzic depuis près d'un an, le milieu offensif de Chelsea Hakim Ziyech avait même décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, refusant la convocation du rassemblement datant de mars dernier, lors duquel les Lions de l'Atlas ont décroché leur ticket pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Mais le feuilleton autour le possible retour de l'international aux 40 sélections (17 buts) ne devrait pas connaître son dénouement de si tôt : en effet, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien de l'Ajax est interrogé sur la possibilité de le revoir porter la tunique rouge-et-vert, ce à quoi il a répondu, souriant : «we will see» (on verra). Quand on sait que la fédération marocaine (FRMF) a souvent signifié qu'elle fait le nécessaire pour rapatrier le milieu de 29 ans à moins de quatre mois du Mondial, ce dossier devraient encore tenir en haleine les supporters des champions d'Afrique 1976...