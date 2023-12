PSV Eindhoven-Arsenal : les compositions officielles

C’est un match comptant pour du beurre qui se joue au Philips Stadion. Pour cette dernière journée de la phase de poule du groupe B de Ligue des Champions, le PSV Eindhoven reçoit Arsenal (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h45) alors que le résultat de ce match n’influera en rien les deux équipes. En effet, les Gunners sont assurés de terminer premier, tandis que le Boeren vont accéder à la phase éliminatoire.

Peter Bosz a couché un 4-3-3 et en profite pour donner du temps de jeu à des joueurs comme Mauro Jr dont c’est la première titularisation de la saison en tant que latéral gauche ainsi qu’Obispo en tant que défenseur central. Bakayoko et Pepi seront là pour jouer un mauvais tour aux Londoniens. De son côté, Arteta utilise le même système de jeu mais a beaucoup fait tourner. À noter par exemple la présence de Cedric et de Kiwior en tant que latéraux respectivement droit et gauche ainsi qu’Elneny et Jorginho au milieu de terrain. Ramsdale est également présent dans les buts à la place de Raya

Les compositions officielles :

PSV Eindhoven : Benitez – Teze, Ramalho, Obispo, Mauro Jr - van Aanholt, Tillman, Saibari - Bakayoko, Pepi, Vertessen

Arsenal : Ramsdale – Cedric, Saliba, Gabriel, Kiwior – Elneny, Jorginho, Havertz – Nelson, Nketiah, Trossard.