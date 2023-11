Nouveau dégraissage massif à venir à Manchester United

Chaque année, ça recommence. Manchester United est déçu de sa saison, de l’apport de ses recrues, de l’impact de ses cadres. Et décide donc de tout changer. Nous ne sommes qu’en novembre, et pourtant, il apparaît déjà acté qu’un nouveau grand coup de balai va être mis l’été prochain, comme le rapporte le Manchester Evening News. Déjà au sujet des joueurs dont le contrat arrive à terme. C’est le cas du gardien Tom Heaton (37 ans) et du défenseur Jonny Evans (35ans), revenu pour une pige cet été.

Il y a également le cas des joueurs prêtés, comme Brandon Williams (Ipswich Town) et Alvaro Fernandez (Gérone), et des jeunes en manque de temps de jeu à MU, comme Shola Shoretire, Will Fish et Joe Hugill. Il y a ensuite les joueurs prêtés à Manchester United, comme Sofyan Amrabat, qui a pour l’instant du mal à s’acclimater à la Premier League (et pour lequel MU dispose d’une option d’achat de 20 M€ auprès de la Fiorentina), et Sergio Reguilon, qui appartient à Tottenham.

Des gros noms concernés

A toutes ces incertitudes s’ajoutent les gros dossiers. On pense bien évidemment à Jadon Sancho, mis à l’écart par Erik ten Hag, à Mason Greenwood, prêté à Getafe, à Anthony Martial, qui ne joue plus vraiment, à Donny van de Beek, qui doit regretter le jour où il a signé à MU, et plus récemment, à Raphaël Varane, qui ne serait pas retenu en cas de belle offre. On pourrait donc assister à tous ses départs, peut-être même dès janvier pour certains.

Erik ten Hag a prouvé qu’il ne faisait pas de sentiment avec le marché des transferts. Dès son premier mercato, il avait vu 12 joueurs quitter le club, et il a aussi affirmé son autorité avec le départ assumé de Cristiano Ronaldo. Le problème, c’est que l’argent dépensé sur le recrutement n’a pas porté ses fruits. Manchester United, aidé par l’arrivée dans le capital de Jim Ratcliffe, devrait encore agiter le marché cet été…