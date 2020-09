OL : Rudi Garcia aimerait récupérer Samuel Umtiti mais...

Défenseur central formé à l'Olympique Lyonnais où il s'est révélé aux yeux du grand public, Samuel Umtiti (26 ans) est actuellement en situation d'échec au FC Barcelone. Après deux premières saisons très satisfaisantes, l'international français (31 capes, 4 buts) reste sur deux saisons plus compliquées où il a perdu sa place au profit de Clément Lenglet. De moins en moins utilisé et de plus en plus souvent blessé, le natif de Yaoundé est sur le départ puisque son nouveau coach Ronald Koeman ne comptera pas sur lui.

Interrogé dans l'émission Téléfoot sur TF1, le coach de l'Olympique Lyonnais Rudi Garcia a fait part d'un intérêt pour l'ancien gone, mais il a des doutes sur la faisabilité de l'opération : «nous en avons parlé, bien sûr. Umtiti est un grand défenseur, mais je ne sais pas si l'opération est financièrement possible. J'aimerais bien, mais je pense que ce ne sera pas faisable.»