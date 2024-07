Les grandes promesses d’Endrick au Real Madrid

C’est fait, Endrick est un nouveau joueur du Real Madrid. À tout juste 18 ans, celui qui a été recruté en décembre 2022 peut enfin revêtir la tunique blanche de son nouveau club. 11 jours après la présentation de Kylian Mbappé dans un Santiago Bernabéu archi comble, le jeune Brésilien a eu droit au même honneur. À l’inverse de son coéquipier français, mature et plein d’assurance, sa jeunesse et l’émotion ont rapidement pris le dessus devant sa famille, elle aussi très touchée. «Je tiens à remercier tout le monde d’être venu au Bernabéu. Je ne m’attendais pas à tout ça, tant de monde» démarre-t-il dans un espagnol parfait avant de devoir marquer un temps d’arrêt, gagné par les larmes.

Ses premiers mots devant le public ont été un peu hésitants, à l’image de sa petite erreur au moment de chanter le traditionnel «Hala Madrid !». Il s’est en effet trompé dans le décompte (3, 2, 1 au lieu de 1, 2, 3, Hala Madrid !). La suite de la journée en conférence de presse fut un exercice plus simple. Sans doute mieux préparé aux questions des médias, l’ancien de Palmeiras a fait part de ses premières impressions dans son nouveau pays d’adoption. «J’ai eu l’occasion de jouer contre l’Espagne au Bernabéu. J’ai pu marquer et je voyais déjà la vitesse du match. La vitesse du jeu est perceptible. Ce sont différentes manières de jouer. Maintenant, je vais beaucoup m’entraîner et travailler.»

L’aide précieuse de Vinicius Jr et Rodrygo

Pas plus impressionné que cela par ce nouvel environnement, Endrick compte aussi sur le soutien de ses coéquipiers brésiliens du vestiaire pour se faire une place et d’adapter plus rapidement. Avant lui, Vinicius Jr et Rodrygo ont connu les mêmes trajectoires. «Ils sont arrivés quand ils avaient 18 ans et moi aussi, mais chacun a sa propre vie. Nous ne pouvons pas comparer. Ce qui compte, c’est d’être ici à Madrid. Nous avons beaucoup parlé de ce qui pourrait arriver. À propos de l’hiver, de la chaleur, des choses plus personnelles, sur Madrid, sur le terrain… Beaucoup de choses. Mais je suis très calme et heureux. J’ai hâte de jouer pour Madrid», poursuit-il, affirmant par ailleurs ne pas avoir peur d’affronter certaines difficultés, comme a pu connaître Vinicius lors de ses débuts.

Il promet surtout d’«aider avec des buts, des passes décisives ou autre chose. J’espère marquer et rendre les fans heureux.» Il faudra pour cela obtenir du temps de jeu, chose qui ne sera pas évidente au milieu de cette pléiade de stars offensives. En plus des deux Brésiliens cités plus haut, il faudra faire concurrence avec un certain Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti ne lui a pas promis une place dans le onze. «Je ne peux pas me concentrer sur ces choses, rétorque le nouveau numéro 16 madrilène. Je peux seulement dire que je suis très heureux à Madrid. J’apprendrai beaucoup des grands joueurs et je veux juste les aider et suivre leurs conseils. Maintenant, je me concentre là-dessus, sur l’apprentissage.»