La presse anglaise s'enflamme déjà sur une future arrivée de Mauricio Pochettino à MU, l'AS Roma au cœur d'une polémique raciste

La suite après cette publicité

L'Angleterre croit à l'arrivée de Pochettino à MU

Mauricio Pochettino va-t-il lâcher le Paris Saint-Germain en cours de saison pour filer à Manchester United ? Chaque heure qui passe, la probabilité se rapproche. Car selon la presse anglaise, et notamment le Daily Mirror, les Red Devils voudraient faire du coach argentin le successeur d'Ole Gunnar Solskjaer pas la saison prochaine, mais maintenant ! Des discussions seraient d'ailleurs en cours entre les deux parties, comme nous vous l'avions révélé hier. Le Daily Express confirme cela ce mardi. Pochettino serait prêt à filer à Old Trafford, selon les médias anglais. Surtout si l'offre de MU est bonne. Les Mancuniens font le forcing, d'après le Daily Telegraph, car ils savent que la situation n'est pas idyllique entre Pochettino et le PSG. Ce que décrit Le Parisien dans un long article ce matin.

Polémique raciste à la Roma

Cela partait d'une bonne intention. Cela a fini en polémique sur les réseaux sociaux. Pour le remercier de son doublé salvateur ce week-end sur la pelouse du Genoa, l'attaquant de l'AS Roma, Félix Afena-Gyan, s'est vu offrir une nouvelle paire de chaussures par son entraîneur José Mourinho. Un moment filmé et diffusé sur les réseaux sociaux, mais cela a dérapé. Au moment où le joueur de 18 ans ouvre le carton, on entend un homme en arrière-plan lui demander s'il y a «des bananes à l'intérieur» de la boîte. «Un dérapage raciste», écrit ce matin le Corriere dello Sport sur la Une de son édition romaine. Afena-Gyan a réagi et exprimé le fait qu'«il n'y avait rien de raciste» dans cette phrase, au quotidien Il Romanista.

L'AC Milan sur Renato Sanches ?

Alors qu'il a révélé hier qu'il aurait dû signer au FC Barcelone l'été dernier sans une grosse blessure, le milieu de terrain de Lille, Renato Sanches, fait encore l'actualité ce mardi matin. En Italie, le Corriere dello Sport écrit qu'il est vu par l'AC Milan comme le potentiel successeur de Franck Kessié dans l'entrejeu. L'Ivoirien devrait quitter le club lombard en juin prochain à la fin de son contrat et Milan doit donc lui trouver un remplaçant. Sanches serait donc dans les petits papiers de Stefano Pioli et du board milanais. À voir désormais si le LOSC est disposé à le vendre et à quel prix. Surtout, il doit espérer que les blessures le laissent tranquille.