Équipe de France : les Bleus retiennent leur souffle pour Kylian Mbappé

«Kylian Mbappé, apparemment son nez n’est pas bien du tout, on va voir. C’est le point noir de cette soirée, même si ce n’est qu’un nez. Évidemment, c’est très embêtant pour nous». Par ces mots, Didier Deschamps a inquiété tout le monde après la blessure au nez de Kylian Mbappé, survenue en fin de match, lors de la victoire contre l’Autriche (1-0). Depuis, les nouvelles ont été rassurantes et la FFF a estimé qu’il n’était pas forfait pour la suite de la compétition, mais devra jouer avec une protection au visage.

Cependant, le nouvel attaquant du Real Madrid est grandement incertain pour la suite de la phase de poules, contre les Pays-Bas, puis la Pologne. Une situation qui a inquiété ses coéquipiers tricolores, à l’image de William Saliba : «Je n’ai pas encore vu Kylian (Mbappé) mais je sais qu’il avait un peu mal et j’espère qu’il va mieux car on a besoin de lui», expliquait le défenseur des Gunners, en zone mixte, un sentiment partagé par N’Golo Kanté : «c’est sur (ça a gâché l’ambiance) après l’inquiétude de le voir sortir de cette manière. On espère que ce n’est pas trop grave et qu’il pourra nous accompagner pour la suite de la compétition».

«Sans Kylian, ça changerait beaucoup de choses»

Jules Koundé aura également fait part de son inquiétude pour la suite, sans son capitaine : «je ne connais pas la gravité, il faudra attendre demain pour voir mais c’est sûr que dans une soirée qui est réussie, c’est un petit bémol, expliquait le latéral droit. C’est un joueur très important, c’est notre capitaine, après, je n’ai pas plus d’info, c’est sûr que sans un joueur comme Kylian, ça changerait beaucoup de choses», a assuré le défenseur du Barça.

Contrairement à Adrien Rabiot, plus optimiste pour l’ex-Parisien : «ce n’est pas grand-chose, c’est un guerrier, ça ira. Je ne pense pas que ce soit un coup dur, car il pourra revenir rapidement. Il y a peu de temps, on a eu la même chose avec Szczesny (son gardien, avec la Juventus) et il a pu revenir dans le but rapidement. Il sera peut-être obligé de sauter le match des Pays-Bas et il sera de retour». Enfin, Olivier Giroud a fait part de son expérience liée à cette blessure : «On espère qu’il sera rétabli très vite, c’est le petit bémol de la soirée, on n’a pas de nouvelles. Je sais que ça fait très mal sur le coup. Ça m’est déjà arrivé». Les nouvelles devraient arriver très vite avant vendredi, date du deuxième match des Bleus, contre les Pays-Bas (21 heures).