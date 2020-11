OM : André Villas-Boas hésite pour la Ligue Europa

4e de son groupe en Ligue des Champions, l'OM n'a guère d'espoir de qualification en 8e de finale. Une nouvelle contre-performance face à Porto demain soir au Vélodrome (à suivre en live commenté sur notre site) scellerait son avenir en C1 et compliquerait un éventuel reversement en Ligue Europa. En cas de 3e place à la fin de cette phase de groupes, les Olympiens pourraient poursuivre leur aventure européenne en C3 mais même ça, André Villas-Boas n'est pas convaincu que ça soit une bonne chose.

«Ça fait déjà trop mal la position où on est. Finir en Europa League, évidemment avec le parcours que l’OM a eu en 2018, ça peut être bien mais cette expérience européenne après la saison dernière, ça fait du mal. On a cette première balle de match contre Porto puis on verra. Je n’y pense pas. Si on sort de ce cauchemar européen ça sera mieux. On pourrait aussi avoir une surprise en championnat car on aurait un manque de récupération dans un calendrier surchargé. Il faut d’abord continuer à porter l’OM en Ligue des Champions. C’est déjà un objectif pour nous.»