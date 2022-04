La Ligue 1 aura son Boxing Day !

La Coupe du monde au Qatar, qui se disputera entre le 21 novembre et le 18 décembre 2022, oblige les différentes ligues à trouver des solutions au niveau du calendrier. Selon L'Equipe, la France, par le biais de la LFP, mettra en place un "Boxing Day", comme en Angleterre lors des fêtes de fin d'année 2022.

Après déjà plusieurs tentatives d'instaurer ce Boxing Day, comme en 2014 et 2019, la LFP a enfin réussi à convaincre l'UNFP, le syndicat des joueurs, d'accepter exceptionnellement cette proposition. Les 16e et 17e journées de Ligue 1 se disputeront donc le 28 décembre 2022 et le 1er janvier 2023. Il y aura donc 45 jours de coupures entre la 15e et la 16e journée.