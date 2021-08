Le Real Madrid s'offre Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

La Ligue des talents perd l'un de ses meilleurs représentants. Après l'échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid a soulagé son portefeuille en faisant venir Eduardo Camavinga. L'affaire s'est bouclée en quelques heures seulement, après des discussions très rapidement menées. Le milieu de terrain s'est engagé en ce dernier jour de mercato pour un montant estimé aux alentours de 30 M€.

«Le Real Madrid CF et le Stade Rennais FC ont convenu de transférer le joueur Eduardo Camavinga, qui restera lié au club pour les six prochaines saisons, jusqu'au 30 juin 2027.» Le joueur de 18 ans quitte donc son club formateur pour passer dans une autre dimension. Il a signé un contrat de 6 ans jusqu'en 2027.

Le Real Madrid remporte la mise

Après des premières apparitions lors de la saison 2018/2019 et même une victoire en Coupe de France contre le PSG, le très jeune Camavinga s'est révélé au tout début de la saison suivante, et notamment lors d'un succès contre ces mêmes Parisiens. Le milieu de terrain avait enchaîné les performances par la suite, étant sollicité par tous les observateurs. Forcément, son profil a rapidement tapé dans l'œil des meilleurs clubs du monde.

Sélectionné en équipe de France à l'automne dernier, l'international (3 sélections, 1 but) a connu une première passe compliquée cette année, loupant l'Euro 2020. Alors qu'il ne lui restait plus qu'un an de contrat, il devait quitter Rennes pour que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert, lui dont des rumeurs de départ avaient débuté il y a déjà deux ans maintenant. C'est le Real Madrid qui a remporté la mise.